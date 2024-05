"Casa di Gabri" in festa per 15 anni speciali

Quindici anni irrinunciabili. Quindici anni di volti ed emozioni. Quindici anni da festeggiare. Oggi, sabato 25 maggio, "Casa di Gabri", gestita dalla cooperativa sociale "Agorà 97" celebra tre lustri di attività organizzando una festa, pensata per coinvolgere bambini, adolescenti e le loro famiglie. Tutti sono invitati per trascorrere un pomeriggio ricco di proposte, conoscenza e condivisione. "Casa di Gabri", con sede a Rodero, è la comunità sociosanitaria per minori con disabilità, affetti da patologie gravi o gravissime, ad alta complessità assistenziale e tecnologicamente dipendenti.

"Casa di Gabri": il programma della giornata

Il pomeriggio di festa si apre alle 15 con l’applicazione di nuove installazioni all’Albero della Vita nel giardino di «Casa di Gabri», come momento di continuità, crescita e rinascita. Seguiranno laboratori e attività per bambini, coordinati da associazioni e organizzazioni locali: animazioni e laboratori per bambini a cura di "Cuorieroi", Fiabaclown, associazione "La Lanterna", Protezione civile Valle del Lanza e "Associazione Genitori Cantello". E ancora: alle 16 spettacolo di magia col Mago Valery, esposizione di veicoli storici gestita da "Rod vec da fruntera", dimostrazioni delle Unità cinofile della Guardia di finanza di Como, musica e merenda per una festa all’insegna del divertimento e della convivialità.

