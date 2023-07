Casa di Paolo e Piera sorride grazie alla donazione del maxi assegno della Consulta dello sport

Casa di Paolo e Piera sorride con la donazione della Consulta dello sport e del Tempo libero di Olgiate Comasco.

Casa di Paolo e Piera, una realtà fondamentale attiva sul territorio

L'edificio di via Momo accoglie circa 30 minori con disabilità, in particolare bimbi e ragazzi con disturbi dello spettro autistico. Realizzata con slancio generoso dalla Fondazione Paolo Fagetti, è gestita dal Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese e garantisce attività educative e psicomotorie. Da mesi ha necessità di essere ampliata. Il problema da risolvere, infatti, è la lista d'attesa: una decina di famiglie chiede spazio per propri figli. E da questa esigenza trae origine il felice incontro tra il progetto sportivo e di solidarietà "Un euro al metro" e la Consulta dello sport: uniti nel garantire sostegno a Casa di Paolo e Piera.

La consegna del maxi assegno

Nella serata di martedì 4 luglio, in Sala Consiliare, è avvenuta la consegna del maxi assegno: 1.700 euro donati al progetto "Un euro al metro", frutto dei proventi del servizio cucina della giornata di sport e solidarietà (lo scorso 10 giugno) nel parco comunale di Villa Peduzzi. Tutto subito affidato alle mani dei volontari della Fondazione Paolo Fagetti, appunto con la finalità di aiutare a sostenere le spese dell'ampliamento di casa di Paolo e Piera. Alle 20.30 il presidente della Consulta dello Sport e del Tempo libero, Alberto Rusconi, ha riunito i soci della stessa Consulta e i protagonisti di "Un euro al metro": Alberto Ghielmetti e Michele Bottinelli, insieme al socio social del progetto Alessandro Lucca. Con loro la Fondazione Paolo Fagetti. Una consegna emozionante e applaudita. Poi la firma del grande assegno da parte di tutti i presenti, compreso il sindaco Simone Moretti.

Il ringraziamento del presidente Rusconi

Dal presidente Rusconi il ringraziamento per tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell'iniziativa di solidarietà, oltre alla rendicontazione del recente evento nel parco comunale. Dal vicepresidente della Pro loco, Ruggero Quatra, il ringraziamento alla dita Del Salice per aver offerto la realizzazione del maxi assegno.