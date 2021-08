Verranno sistemati gli alloggi nella caserma dei Carabinieri di Cantù.

Caserma dei Carabinieri di Cantù: verranno sistemati gli alloggi

A precisarlo è stato l’assessore ai Lavori pubblici Maurizio Cattaneo. "Abbiamo finanziato 70mila euro in più nel Documento unico di programmazione - ha puntualizzato l’amministratore - per la sistemazione degli alloggi in uso ai militari della caserma di Cantù". Nel recente passato l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Alice Galbiati ha provveduto a importanti lavori di sistemazione dell’immobile di via Manzoni, attraverso un investimento pari a 400mila euro.

Tutti i dettagli sul Giornale di Cantù da sabato 28 agosto 2021 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui