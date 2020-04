Casetta dell’acqua attiva a Orsenigo: ma si raccomanda il rispetto delle regole

Casetta dell’acqua attiva a Orsenigo: ma il Comune raccomanda ai cittadini il rispetto delle norme.

Casetta dell’acqua attiva a Orsenigo

Lo ha comunicato il Comune alla cittadinanza attraverso il notiziario comunale Orsenigonews: “Si segnala alla cittadinanza che la casetta dell’acqua è regolarmente in funzione. L’Amministrazione comunale intende infatti continuare a garantire un servizio importante e ancor più necessario proprio in questo momento in cui ci viene chiesto di restare a casa e di ridurre il più possibile gli spostamenti dal territorio comunale”.

Il servizio di erogazione di acqua, con il distributore posizionato nell’area industriale del paese, è dunque attivo e fruibile dai cittadini purché, raccomanda il Comune, si rispettino le norme imposte dal Decreto “al fine di un corretto comportamento di prevenzione e contenimento di contagio da Covid-19. Nello specifico, solo una persona alla volta può utilizzare il servizio; se in attesa, mantenere le distanze di sicurezza di almeno 1 metro; utilizzare guanti usa e getta per toccare tastiera e lettore tessera”.