Casnate, 70enne malato si perde nei boschi: rintracciato da Carabinieri e Volontari del Lario

Un pomeriggio di grande paura per una famiglia di Casnate con Bernate quando un 70enne affetto da demenza senile si è allontanato da casa inavvertitamente e si è perso nei boschi del paese.

Casnate, 70enne malato si perde nei boschi

Intorno alle 15.30 di ieri, giovedì 7 dicembre 2023, una donna casnatese ha chiamato molto spaventata la centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Cantù spiegando che il marito, affetto da patologie neurologiche, si era allontanato inavvertitamente dal giardino di casa. Il comando ha quindi subito attivato la Stazione Carabinieri di Fino Mornasco per le ricerche.

I militari finesi si sono subito attivati per le ricerche nelle vie adiacenti all’abitazione e nelle ampie zone boschive di Casnate con Bernate. Nel contempo è stato allertato il sindaco, Anna Seregni, e il corpo di Protezione civile attivo in paese, i Volontari del Lario di Fino Mornasco. Considerando le patologie di cui era affetto l’anziano, le rigide temperature e i pochi minuti di luce rimanenti, i militari hanno continuato le ricerche senza sosta.

Le ricerche sono state estese anche nell'area confinante del Comune di Grandate, dove l’anziano signore è stato trovato alle 16:50 in via Monte Rosa, in stato confusionale, infreddolito e stanco, ma contento di vedere i Carabinieri che lo hanno subito rifocillato e riportato a casa dalla moglie.