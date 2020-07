Casnate: contatto con un positivo, persona in quarantena. Il sindaco: “Usate prudenza, non voglio ricominciare”

Nuovi timori a Casnate con Bernate: una persona infatti è stata posta in quarantena fiduciaria per essere stato a contatto con un positivo.

Casnate: contatto con un positivo, persona in quarantena

Lo abbiamo annunciato pochi giorni fa: Casnate con Bernate, dopo aver tanto sofferto a causa dell’epidemia da coronavirus e pianto 7 morti, era finalmente Covid-free. Tutti i positivi infatti si erano negativizzati.

Ieri sera, 9 luglio, l’annuncio del sindaco Fabio Bulgheroni che fa ripiombare nell’incubo: “C’è un nuovo soggetto in quarantena. Ho chiesto, ripetuto e ripetuto fino alla nausea di usare prudenza, mantenere le distanze e usare la mascherina. Io non ho voglia di ricominciare da capo e vorrei godermi l’estate e il sole, voi?”.

Da quanto è stato possibile apprendere la persona in questione nei giorni scorsi è entrata in contatto con un positivo senza le precauzioni necessarie. Per questo motivo è stata posta in quarantena fiduciaria ma al momento non è ancora stato fatto il tampone di verifica.