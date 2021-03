Casnate, il Comune offre un tampone gratuito per tutti i bimbi della primaria prima del ritorno a scuola.

L’ Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Anna Seregni ha deciso di attivare una campagna di screening destinata agli alunni della scuola primaria “A. Volta” – con adesione volontaria e gratuita – per individuare eventuali casi di Covid-19 in vista della ripresa dell’attività didattica in presenza.

“L’iniziativa ha lo scopo di garantire il rientro in sicurezza degli alunni e l’eventuale individuazione di positivi asintomatici che potrebbero alimentare la diffusione del contagio e portare a nuove quarantene fiduciarie per intere classi – sottolinea il sindaco Seregni – perché l’intervento sia il più efficace possibile è necessaria l’adesione di un numero più alto possibile di alunni, ed è quello che l’Amministrazione auspica, invitando tutti i genitori a far sottoporre al test i propri figli”.

Scegliere di effettuare il tampone antigenico, il cosiddetto “tampone rapido”, è una scelta del tutto libera e volontaria e, per tutti gli alunni che frequentano la scuola primaria di Casnate con Bernate, sarà totalmente gratuita.

Il test dovrà essere svolto il giorno immediatamente precedente alla ripresa delle lezioni in presenza: in attesa che venga confermato il 7 aprile come data di rientro, il giorno stabilito per effettuare il tampone è quindi martedì 6 aprile, presso la Ca’ di Fraa’ nel parco comunale di Casnate in Piazza San Carlo dalle ore 8.30 alle ore 18.00. Al fine di evitare assembramenti, sarà obbligatoria la prenotazione, da effettuarsi con una semplice telefonata giovedì 1 aprile dalle ore 8,30 alle ore 17,30 e venerdì 2 aprile dalle ore 8,30 alle 13,00 ad uno dei seguenti numeri: 031.457206, 031.457211, 031.457220.

L’iniziativa è resa possibile anche grazie all’intervento della Croce Rossa di Grandate, che metterà a disposizione il personale che effettuerà i tamponi. Se la data del rientro a scuola verrà posticipata, automaticamente sarà spostata anche la data del test.