Casnate, il maltempo fa cedere il controsoffitto: ufficio postale allagato

Decine di interventi dei Vigili del fuoco e della Protezione civile questa notte, tra lunedì 3 e martedì 4 luglio 2023, in provincia di Como a causa del maltempo che ha investito il Canturino. Tra le zone colpite anche il Comune di Casnate con Bernate dove i Volontari del Lario sono intervenuti per delle piante divelte sulla strada in via Socrate e un tombino ceduto tra via Garibaldi e via Pascoli.

Brutte sorprese anche per gli impiegati che questa mattina si sono recati all'ufficio postale di via Garibaldi per aprire al pubblico. Il forte maltempo ha infatti fatto cedere il controffitto della struttura e tutti gli uffici si sono allagati. Nella giornata di oggi, martedì 4 luglio 2023, le Poste sono quindi rimaste chiuse. Già effettuati i lavori di ripristino del controsoffitto e di pulizia degli spazi: domani, mercoledì 5 luglio 2023, l'ufficio sarà quindi regolarmente aperto al pubblico.