Casnate, riapre al pubblico l'area verde del Berc

Il Berc, locali del Comune che per qualche tempo sono stati utilizzati come bar, è al centro dell'attività dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Anna Seregni. Non solo perché la prima cittadina vuole riconsegnare l'ampia area verde e l'anfiteatro alla cittadinanza ma anche perché vuole creare nell'ex bar - ingrandito grazie a dei lavori - una sala polifunzionale a disposizione delle scuole e delle associazioni.

Il primo passo è stato fatto. A seguito di un sopralluogo di tecnici, è stata abbattuta una pianta malata e pericolosa perché a rischio caduta. Dopo la messa in sicurezza, la pulizia dalle erbacce, la copertura delle scritte sullo stabile e l'aggiunta di nuovi cestini per rifiuti, l'area verde è di nuovo fruibile da tutti. Il passo successivo sarà l'inizio dei lavori sulla struttura.