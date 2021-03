Casnate, tagliato un tubo del gas durante la posa della fibra in via Bernardino Luini.

Intervento di messa in sicurezza di un tubo del gas tagliato pochi attimi fa, mercoledì 3 marzo 2021, da parte dei Vigili del Fuoco del comando di Como. La squadra è intervenuta dopo alcune chiamate arrivate dai residenti preoccupati per il forte odore di gas. Arrivati in posto, in via Bernardino Luini a Casnate con Bernate, i pompieri hanno appurato che il tubo era stato tagliato per errore dall’azienda che sta gestendo la posa della fibra ottica in paese per conto di Open Fiber. Al momento sono state messe in sicurezza le tubazioni e i Vigili del Fuoco stanno facendo le ultime valutazioni prima della riapertura della strada.