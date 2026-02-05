Caso mensa: ecco i primi esiti delle analisi “Markas”

Il caso mensa continua: pubblicati gli esiti delle analisi della ditta “Markas”.

Il caso mensa

Lo scorso mercoledì 21 gennaio, alla scuola primaria di Valmorea e in altri plessi del territorio, sono state servite fette di tacchino dall’odore anomalo. In alcuni casi il pasto non è stato consumato, in altri i bambini hanno assaggiato il cibo, con alcuni che hanno riportato disturbi gastrointestinali. L’episodio ha scatenato proteste dei genitori, diserzioni della mensa e verifiche immediate da parte del Comune e di Ats.

Gli esiti delle analisi di “Markas”

Oggi, giovedì 5 febbraio, il sindaco di Valmorea Giampiero Pandiani ha informato le famiglie sui primi risultati delle analisi microbiologiche effettuate dalla ditta appaltatrice “Markas” sul campione prelevato dopo l’episodio del 21 gennaio. Le analisi hanno confermato l’assenza dei patogeni Listeria e Salmonella, ma hanno rilevato indicatori di non conformità di processo, probabilmente legati a malfunzionamenti di alcune attrezzature o a interruzioni involontarie della catena del caldo, che avrebbero provocato la degradazione delle proteine e il conseguente odore sgradevole.

Si attendono i risultati di Ats

La ditta “Markas” ha comunicato di aver già avviato le azioni correttive necessarie, coinvolgendo anche il produttore per verificare l’origine della non conformità e garantire il corretto funzionamento dell’intera filiera produttiva. Il Comune resta ora in attesa dei risultati delle analisi effettuate da Ats, che saranno determinanti per completare il quadro e valutare eventuali ulteriori provvedimenti sul servizio mensa.