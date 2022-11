Cassina, due giovani finiscono con l'auto cappottata SIRENE DI NOTTE

Cassina, due giovani finiscono con l'auto cappottata.

Incidente nella notte tra venerdì 25 e domenica 26 novembre, a Cassina Rizzardi. Al momento non note le cause che hanno portato un'auto, sulla quale viaggiavano due giovani di 22 e 23 anni, a cappottarsi finendo la corsa sull'asfalto di via Vittorio Emanuele, a pochi passi dall'edicola.

Lo schianto si è verificato intorno alle 4.45 del mattino e sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco e un'ambulanza della Croce verde di Fino Mornasco. I due giovani sono usciti praticamente illesi dall'incidente ma sono stati trasportati per accertamenti all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Sulla dinamica indagano i Carabinieri.

Foto: Sei di Cassina Rizzardi se/Faceboook