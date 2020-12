Cassina Rizzardi, aperto il bando per le borse di studio agli studenti meritevoli

Borse di studio per gli studenti meritevoli: aperto il bando comunale per partecipare.

Borse di studio: ecco come ricevere il contributo

È bandito un concorso per il conferimento di premi destinati a giovani meritevoli, residenti nel Comune di Cassina Rizzardi, sulla base dei risultati conseguiti al termine dell’anno scolastico. Sono previste, con riferimento all’anno scolastico 2019-2020, borse per gli alunni che hanno frequentato la classe quinta della scuola primaria avendo ottenuto l’ammissione al successivo grado di istruzione con una votazione media finale di almeno 9/10. Si precisa che per il calcolo della votazione media sopra indicata non verrà preso in considerazione il voto di religione.

Ci sono poi le premialità per la licenza di scuola secondaria di primo grado avendo conseguito la licenza con una valutazione non inferiore a 9/10. Contributi anche per gli studenti che hanno ottenuto il diploma di scuola secondaria di secondo grado avendo conseguito il diploma di maturità con una votazione non inferiore a 90/100. Sono inoltre previste, con riferimento all’anno accademico 2018-2019, sovvenzioni da assegnare agli studenti che abbiano conseguito il diploma di laurea triennale e quinquennale con la votazione non inferiore a 90/110.

Le domande di partecipazione al concorso, scaricabili dal sito Internet del Comune, complete del relativo allegato, dovranno pervenire all’ufficio Protocollo entro l’11 gennaio. E’ possibile inviarle via email all’indirizzo protocollo.comune.cassinarizzardi.co.it.