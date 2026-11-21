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Asso, il Consiglio comunale ha deliberato all’unanimità la volontà di esercitare il diritto di prelazione sull’unità immobiliare situata all’interno della Torre del Castello. Un primo passo verso un progetto più ampio di tutela, recupero e valorizzazione di uno dei luoghi più rappresentativi della storia di Asso.

Prezzo di 40.000 euro

Nella seduta di martedì il Consiglio ha approvato la deliberazione relativa alla manifestazione della volontà dell’Amministrazione di esercitare il diritto di prelazione sull’unità immobiliare situata all’interno della Torre del Castello, al prezzo di 40.000 euro, alle medesime condizioni dell’atto di compravendita. Si tratta di un passaggio importante per il futuro di uno dei beni storici più significativi del paese, da sempre elemento distintivo del paesaggio e dell’identità di Asso e dell’intera Vallassina.

Progetto che guarda oltre

Un progetto che guarda oltre il singolo acquisto: il Comune è già proprietario del quinto e del sesto piano della Torre. L’acquisizione dell’ulteriore unità immobiliare rappresenterebbe un nuovo tassello di una strategia più ampia, finalizzata a favorire nel tempo una maggiore disponibilità pubblica del complesso e a creare le condizioni per un progetto unitario di tutela e valorizzazione. L’obiettivo è costruire progressivamente un percorso che possa restituire alla collettività questo luogo, attraverso interventi di conoscenza, conservazione e recupero, fino a sviluppare possibili spazi dedicati ad attività culturali, storico-divulgative, sociali e istituzionali. Si tratta di una prospettiva di medio-lungo periodo, da sviluppare con gradualità, nel rispetto delle caratteristiche storiche e architettoniche del bene, delle indicazioni della Soprintendenza e delle effettive risorse disponibili. La somma necessaria all’acquisizione, pari a 40.000 euro, trova già copertura nelle risorse stanziate nel bilancio comunale attraverso la variazione approvata dal Consiglio comunale nella medesima seduta. La deliberazione riguarda la manifestazione della volontà di esercitare la prelazione e l’avvio della relativa procedura. Il perfezionamento dell’acquisizione resta subordinato al completamento dell’iter previsto dalla normativa in materia di tutela dei beni culturali.

Parla il sindaco

Così il sindaco Mirko Donadini Pina: