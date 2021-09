Castelmarte, lavori di sistemazione delle strade: attenzione alle modifiche viabilistiche

Castelmarte, lavori di sistemazione alle strade: fino a venerdì 10 settembre 2021 saranno a senso unico alternato via Lambro, via Mar Rosso, via del Pozzo, via Cà Nova e via Pra Vedes.

Castelmarte, lavori alle strade: attenzione alle modifiche viabilistiche

Lavori di sistemazione alle strade di Castelmarte: sono partiti venerdì 26 agosto e riguardano alcune vie della zona industriale per la sistemazione del manto stradale dopo la posa della fibra ottica.

Le operazioni si protrarranno fino al 10 settembre, quando, con il cessare dei lavori, cesserà anche la validità delle modifiche alla circolazione apportate dall’ordinanza emanata il 20 agosto dall’Amministrazione comunale: fino a venerdì 10 settembre 2021 saranno a senso unico alternato via Lambro, via Mar Rosso, via del Pozzo, via Cà Nova e via Pra Vedes.

A breve, però, altri tratti stradali della zona industriale e del paese saranno sottoposti a manutenzione per usura. A confermarlo il primo cittadino Elvio Colombo: «I lavori che andremo a intraprendere saranno operazioni di ordinaria manutenzione: saranno interessate alcuni tratti della carreggiata della zona industriale e via Trieste, in paese. Saranno utilizzati i 30mila euro ricevuti dall’ultimo bando regionale e altri 8mila euro, avanzo di un altro finanziamento di 100mila euro ricevuto a fine 2020, che lo scorso inverno avevamo investito nell’efficientamento energetico della scuola primaria».