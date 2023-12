Causò due incidenti in meno di un chilometro: identificato dalla Polizia locale un 38enne svizzero

Causò due incidenti nel raggio di meno di un chilometro e poi si diede alla fuga nei boschi: identificato dalla Polizia locale di Lurago.

L'episodio era avvenuto lo scorso 27 novembre

Gli episodi risalgono allo scorso 27 novembre. Un 38enne residente in Svizzera viaggiava a bordo di una Fiat Idea tra Anzano e Lurago, quando avrebbe dapprima causato un tamponamento, lungo la Briantea. Ha proseguito la sua corsa senza fermarsi e poco più avanti ha urtato altre due auto, una Fiat 500 e una Toyota Rav 4 provenienti dalla direzione opposta. A seguito di questo incidente l’uomo avrebbe perso il controllo del suo veicolo e si sarebbe ribaltato. Sceso dall’auto, si sarebbe dato alla fuga scavalcando il guardrail e infilandosi nei boschi, nonostante il tentativo di alcuni testimoni di dissuaderlo.

Nelle scorse ore, gli agenti della Polizia locale di Lurago d'Erba sono riusciti a risalire al conducente del mezzo: a seguito di controlli incrociati, in particolare, è emerso che l'uomo a bordo della Fiat Idea aveva ottenuto il mezzo in prestito da un amico, anch'egli residente in Svizzera.