Cavallo contro un’auto, ferita una donna a Valmorea.

Il cavallo, purtroppo, è morto

L’incidente è avvenuto questa mattina, giovedì 18 settembre, poco prima delle 6.30, lungo la strada provinciale 20. Le cause sono ancora da chiarire ma la vettura, condotta da una donna di 62 anni, ha impattato contro l’animale che, purtroppo è morto. Sul posto un’ambulanza della Sos di Olgiate Comasco. La donna è stata soccorso e trasportata in codice giallo in ospedale. Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Como.