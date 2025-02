C'è la firma di un lipomese nei video di due sanremesi

C’è la firma di Samuele Izzo, 25enne di Lipomo, nei videoclip dei successi sanremesi di Simone Cristicchi e Marcella Bella. Izzo, 25 anni (26 il prossimo 27 febbraio) ha infatti firmato le scenografie dei video musicali «Quando sarai piccola» e «Pelle diamante». Lavorare ai video musicali dei due artisti è solo l’ultimo dei tanti traguardi professionali di Izzo, che dopo un percorso di studi al Centro Sperimentale di Ciinematografia di Milano ha scoperto la sua strada.

"La parte più bella del mio lavoro? Immaginare un mondo e realizzarlo"

«Durante il percorso triennale e nel corso delle esercitazioni, capitava che mi occupassi della parte scenografica, tra le tante materie che ho studiato - spiega - Nonostante non fosse la disciplina prominente del mio percorso. Quasi al termine degli studi, circa un anno e mezzo fa, ho iniziato a guardarmi intorno per capire quale fosse la mia strada: così ho capito che quello che volevo fare era la scenografia, che comprende varie discipline a cui sono legato, come disegno e grafica».

Da lì, l’inizio di alcuni lavori in qualità di assistente di scenografia. «Mi sono un po’ buttato nel mondo - spiega - E ho iniziato ad affiancare vari scenografi come assistente, per poi pian piano mettermi in proprio e iniziare a lavorare da me. La mia scuola mi ha sicuramente dato un background importante, ma insegna molto lavorare sul campo: ho cominciato quindi a contattare scenografi che lavoravano nel settore pubblicitario per fare pratica ed “entrare nel giro”».

E oggi Izzo è caporeparto. La parte più bella del suo mestiere? «Potersi immaginare un mondo e poi andarlo a realizzare - afferma - Per esempio ricordo un lavoro effettuato la scorsa estate: ho ricreato una parte di terreno lunare e ho potuto disegnarlo, progettarlo e realizzarlo».

Il lavoro di Izzo non si è però limitato alla pubblicità, ma si è ampliato al settore musicale, dove il 25enne ha collaborato con tanti artisti del panorama italiano. «L’anno scorso ho fatto dei video per Lazza e sono stato assistente per alcuni lavori di Emis Killa - aggiunge - E in questa occasione ho lavorato ai video di Cristicchi e Marcella Bella. In entrambi i mondi, arriva tutto in tempi strettissimi: bisogna ultimare il lavoro in brevissimo. E’ stato interessante progettare i video, in particolare in quello di Cristicchi si vede un cerchio con altalene. Si è dunque trattato di trovare un cerchio di 7 metri, 38 metri quadri di spazio da riempire, che abbiamo poi riempito con segatura... A livello progettuale è stato un po’ una sfida, e spesso è così: può essere stressante dover lavorare, in alcuni casi, con budget limitati. Ma è allo stesso tempo divertente trovare escamotage e modi per risolvere tutto».

Il video di Cristicchi è stato montato in due giorni. «Uno di preparazione e uno di allestimento - sottolinea - Prima però c’è stata una ricerca di un mese: con il regista Matteo Maggi abbiamo selezionato il mood che volevamo restituire e fatto il progetto. Abbiamo utilizzato oltre 100 metri di velluto, ordinati apposta perché nessuno vendeva metrature così alte...».

Il video di Bella è invece stato preparato in un giorno, con una settimana di preparazione: ma non è stato meno impegnativo. «Nella parte iniziale c’è un diamante e abbiamo studiato il modo per mantenerlo in piedi sulla punta - racconta - E’ stato meno impegnativo, come tecnicismi, ma ci sono sempre i “props” (oggetti di scena, ndr) da recuperare».

Una bella soddisfazione è poi trovare i propri lavori trasmessi in televisione o su schermi importanti... «Mi è capitato di preparare il video per l’annuncio delle Olimpiadi - prosegue Izzo - Seppur fosse come assistente. Vederlo poi in giro per Milano è stato bello. Certo, non è sempre un lavoro facile: l’imprevisto è dietro l’angolo e a volte capitano periodi con pochissimo riposo. Però poi le soddisfazioni ci sono». Tra i sogni di Izzo, girare un film. «Deve essere bello: mi piace l’idea di poter realizzare tutto da zero. E’ sicuramente uno dei miei sogni».