E’ di Augusto Ronchi il corpo ritrovato all’oasi del Bassone: era scomparso da Casnate

La Polizia ha trovato il filo che legava due casi del territorio comasco. Da una parte la scomparsa, ormai due anni fa, di un casnatese: Augusto Ronchi. Dall’altra il ritrovamento all’oasi del Bassone di uno scheletro all’inizio di gennaio di quest’anno.

E’ Augusto Ronchi l’uomo ritrovato nei boschi

L’analisi del Dna ha dato il suo responso: il corpo ritrovato nei boschi dell’oasi del Bassone a inizio anno è quello di Augusto Ronchi, classe 1952, scomparso dalla sua casa di Casnate il 30 dicembre 2017. Era uscito per una passeggiata senza telefono ma soprattutto senza le sue medicine. L’uomo infatti aveva diverse patologie. Le ricerche erano proseguite a lungo, i boschi attorno a Casnate battuti dalla Protezione Civile per giorni senza successo.

La speranza di ritrovarlo però nei familiari non si era mai spenta. Purtroppo la brutta notizia è arrivata in questi giorni con il responso degli esami di laboratorio e il riscontro del Dna nel corpo ritrovato da alcuni escursionisti a gennaio. L’autopsia ad ogni modo non ha riscontrato cause di natura violenta nella morte dell’uomo, è plausibile quindi che si sia sentito male durante la sua passeggiata di quel 30 dicembre. Presto i suoi familiari potranno dargli l’ultimo saluto.