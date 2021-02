Cede il cestello della gru mentre tagliano una pianta: due operai feriti ad Albiolo.

Due operai feriti ad Albiolo

Attimi di paura poco dopo le 14 di oggi, lunedì 1 febbraio 2021, a Albiolo. E’ stato infatti lanciato l’allarme dal giardino di una abitazione in via Giuseppe Mazzini dove due operai, di 28 e 39 anni, stavano lavorando al taglio di una pianta. Improvvisamente, per cause al momento non note, il cestello della gru dove stavano lavorando ha ceduto e gli operai sono caduti da un’altezza notevole. Immediato l’arrivo in posto dei Vigili del Fuoco di Como per metterli in sicurezza e consegnarli alle cure degli operatori del 118. Sono intervenute la Sos di Olgiate, la Cri di Uggiate e un’auto medica che hanno trasportato gli operai per accertamenti all’ospedale Sant’Anna. Fortunatamente non sarebbero gravi. Sempre oggi, questa mattina, un operaio è caduto da un’impalcatura a Como.