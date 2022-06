Questa mattina, mercoledì 8 giugno 2022, in via Cesare Cantù si è verificato un cedimento del manto stradale.

Cede il manto stradale a Cantù: si apre una voragine in via Cesare Cantù

Le squadre della Polizia Locale e squadre tecniche del Comune si sono immediatamente recate sul posto.

I seguenti accessi a via CCantù sono stati urgentemente chiusi al traffico:

• intersezione via G. da Fossano - via C. Cantù;

• rotatoria piazza XXVI Aprile - via C. Cantù.

L'accesso a via C. Cantù è consentito da Viale Madonna ai soli residenti. È, inoltre, consentito l'accesso al parcheggio di Piazza XXVI Aprile. Al lavoro ComoAcqua per l'intervento di riparazione.