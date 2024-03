Cede la trave dell'altalena: paura per un bambino

È successo lo scorso fine settimana a Luisago, all'interno del parco pubblico di via De Gasperi: mentre un bambino stava utilizzando l'altalena la trave che sorregge il gioco è ceduta.

Solo paura

Fortunatamente non ci sono state conseguenze per il bambino che in quel momento stava utilizzando il gioco e così l'accaduto non è stato subito segnalato. L'Amministrazione comunale ha scoperto l'accaduto solo qualche giorno dopo, ma si è mobilitata subito per capire la dinamica di quanto accaduto attraverso la visione del filmato della telecamera di sicurezza e nel provvedere con la riparazione.

La causa del cedimento è da ascriversi all'ammaloramento della trave in legno, ma anche alla mancata manutenzione dell'aziende che avrebbe dovuto occuparsi di controllare lo stato della struttura. La sua sostituzione richiederà ancora qualche giorno.