Cede l'asfalto a Figino: interviene il Comune

Cede l'asfalto a Figino Serenza: interviene il Comune

Cede l'asfalto il via Trento a Figino Serenza. Purtroppo il problema che già si era presentato in passato lungo quella via, torna ad essere di attualità. A confermarlo è stato il sindaco Roberto Moscatelli: "Ci siamo già allertati con l'ufficio Tecnico e con gli operatori di Como Acqua. Non è la prima volta che si verificano questi cedimenti in via Trento. In quel punto del paese l'impianto della fognatura è ammalorato e probabilmente la causa del cedimento sta in qualche perdita".

L'intervento

Il sindaco ha quindi continuato: "I tecnici di Como Acqua provvederanno a breve a mettere in sicurezza la parte di strada coinvolta, posizionando una piastra di ferro e la cartellonistica adeguata. Da domani verranno fatti tutti i lavori necessari per ripristinare la tubazione e sistemare l'asfalto. Approfitto per ringraziare sia l'ufficio Tecnico del Comune e quelli di Como Acqua".