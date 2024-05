Cede un ponticello sulla roggia: un disperso

Cede ponticello sulla roggia a Cantù: disperso un uomo di 66 anni.

Ore 21 - Proseguono le operazioni di ricerca dell'uomo caduto nella roggia ingrossata dal maltempo. I Vigili del fuoco sono presenti con elicottero, sommozzatori, droni e specialisti nel soccorso fluviale.

Ore 19 - Secondo quanto è stato possibile ricostruire, in tre si trovavano sopra il ponticello di via Caduti di Nassiriya, quando è improvvisamente ceduto. Due sono rimasti miracolosamente salvi e hanno dato l'allarme per un terzo uomo che al momento è disperso. Sul posto una maxi mobilitazione di soccorsi con ambulanze, elisoccorso, Vigili del fuoco e sommozzatori.

