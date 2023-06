Cedimento del tetto e di pareti interne di un edificio, statale dei Giovi ristretta

Cedimento del tetto e di pareti interne di un edificio a Cermenate, statale dei Giovi con restringimento della carreggiata.

Cedimento strutturale di un edificio

Intervento in corso nella mattinata di domani, 4 giugno 2023, a Cermenate, all'altezza del civico 51 lungo la strada statale dei Giovi. A quanto risulta, sul posto sono presenti mezzi dei Vigili del fuoco e dei Volontari del Lario (Protezione civile) di Fino Mornasco.

Valutazioni per la chiusura parziale della strada

In questo momento sono in corso valutazioni per decidere se chiudere al traffico almeno una corsa della trafficata arteria stradale. Il cedimento strutturale, infatti, preoccupa in considerazione dei veicoli in transito nella zona.

Cedimento del tetto e delle pareti interne

Stando a quanto risulta dal primo intervento, si tratterebbe di un cedimento che ha interessato il tetto dell'edificio e anche di pareti interne della costruzione. Continua il lavoro dei Vigili del fuoco e dei Volontari del Lario di Fino Mornasco. Presente anche il sindaco Luciano Pizzutto.

Aggiornamento. Dal Comune di Cermenate fanno sapere che "causa stabile pericolante sito all'angolo tra via Statale dei Giovi n. 51 e via della Nave è stato necessario provvedere al restringimento della carreggiata sulla Statale dei Giovi, in corrispondenza dell'intersezione con via Risorgimento, in località Asnago di Cermenate. Disagi e rallentamenti alla circolazione stradale. Garantito accesso ai residenti in via della Nave."