Celebrazioni e preghiere al tempo del coronavirus: l’appello del parroco di Valmorea

Celebrazioni eucaristiche, momenti di preghiera comunitari a distanza: la parrocchia di Valmorea, già attivissima col suo parroco grazie a dirette Facebook, chiede partecipazione anche iscrivendosi al canale YouTube Comunità Valmorea.

Celebrazioni in diretta

Così come fatto da altre parrocchie (Civello e Olgiate Comasco, per citare i casi più recenti), anche la comunità parrocchiale guidata da don Silvio Bellinello invita a seguire le celebrazioni in diretta. E per mantenere un contatto sempre più stretto, seppur a distanza, proprio il parroco invita i fedeli a iscriversi al canale YouTube su quale verranno trasmesse celebrazioni e momenti di preghiera. “Iscrivetevi per favore al canale YouTube della comunità! Grazie”: l’appello diffuso dal sacerdote, ricordando l’obiettivo delle mille iscrizioni per poter trasmettere in live streaming da dispositivo mobile. Al momento, oggi, martedì 31 marzo 2020, raggiunta la quota di 270 iscritti, ma il dato è in continua progressione.