In venti, senza mascherina né distanziamento e, soprattutto, ai tavoli di un ristorante che, stando a quanto previsto dal Dpcm e dalle normative anti Covid, avrebbe dovuto fare solo asporto o consegna a domicilio. A riportarlo è PrimaBrescia.it.

Cena abusiva per guardare la Juve: multati titolari e clienti

I Carabinieri della Stazione di Capriolo (provincia di Brescia) hanno scoperto e fermato una vera e propria cena abusiva organizzata al ristorante Le Due Terrazze di via Cavour, dove un gruppo di giovani si era ritrovato per mangiare e guardare la partita Juventus – Sassuolo, finita 3 a 1 per i bianconeri. A finire sanzionati per aver disatteso la normativa in vigore per contrastare la diffusione del virus sono stati gli avventori del locale, tutti di età compresa tra i venti e trent’anni e provenienti dal bresciano e dalla bergamasca, e il titolare bergamasco, che ora rischia di ricevere un’ordinanza firmata dalla Prefettura per la chiusura temporanea dell’esercizio pubblico.

>> QUI ALTRI DETTAGLI DELLA NOTIZIA