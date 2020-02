Cena con delitto… diventate detective per aiutare Agorà ’97

Cena con delitto organizzata a sostegno delle attività di Agorà ’97 Onlus, che gestisce varie strutture (Casa di Gabri, Casa di Luca, Casa di Miro, Casa Enrico, Casa 4 Venti e Casa di Guido): appuntamento in calendario sabato 29 febbraio 2020.

Cena con giallo e movente da scoprire

La cena avrà come cornice la sala polifunzionale di San Fermo della Battaglia, in via Lancini. Volete vestire i panni di detective per una sera e scoprire l’assassino? Agorà ’97 Onlus vi invita a una serata unica: sabato 29 febbraio, a partire dalle 19.30, “Anastasia cena con delitto”. L’evento è organizzato da Agorà 97 Società cooperativa sociale Onlus col patrocinio del Comune di San Fermo della Battaglia. I commensali verranno catapultati direttamente nella scena del crimine e ceneranno con i protagonisti del giallo. Uno spettacolo tra reale e immaginario, una storia tutta intrigante con il movente da scoprire e indovinare.

La serata benefica

Un’inedita serata “benefica” presentata dalla Compagnia Teatrale “Attori per Caso”. Le parole d’ordine saranno divertimento, buona cucina e solidarietà, per trascorrere una serata diversa dal solito divertendosi a scoprire il movente e l’assassino. Una serata che, vista come una ricetta culinaria, potrebbe essere descritta con una spruzzata di spettacolo teatrale su un letto di momenti di gioco di ruolo e con contorno di pasto sapientemente servito e come dessert il piacere di fare un’azione solidale. Contributo minimo: 35 euro a persona. Prenotazione obbligatoria: 031-806510 dalle 9 alle 12 oppure tramite email a info@agora97.it.