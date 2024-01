Cena di beneficenza insieme all'associazione L'Alveare

L'invito è aperto a tutti gli interessati a partecipare alla cena di beneficenza organizzata dall'associazione "L'Alveare" di Olgiate Comasco.

Tavolata in sede

L'obiettivo del sodalizio presieduto da Raffaele Cantacesso è semplice e significativo: radunare quanti più amici possibile alla cena di beneficenza in calendario sabato 27 gennaio. Ritrovo alle 19.30 nell'ampio salone di via Maestri Comacini: il ricavato della tavolata verrà utilizzato per continuare ad assicurare i servizi ricreativi a persone con disabilità.

Il menù della serata conviviale

I piatti forte della serata saranno la cassoeula (tradizionale e sostanziosa preparazione a base di verza e carne di maiale) e il brasato. Entrambi i piatti saranno accompagnati da polenta.

Come prenotarsi

Costo di partecipazione alla cena di beneficenza dell'associazione "L'Alveare": 30 euro. Per partecipare è necessario effettuare la prenotazione prima possibile (per ragioni organizzative), tramite messaggio WhatsApp, ai numeri 335-292813 (Marcello), 348-7823579 (Raffaele).