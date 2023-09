Centenario dalla nascita di Giancarlo Puecher: Anpi esclusa dalle celebrazioni. Erba (5 Stelle): "Una serata paradossale"

Nella serata dedicata alle celebrazioni dei 100 anni dalla nascita Giancarlo Puecher, organizzata dal Comune ieri sera, martedì, l’Anpi è stata esclusa dalle celebrazioni. Al giovane partigiano erbese, ucciso dai nazifascisti durante la Seconda Guerra Mondiale, era stata riconosciuta la medaglia d’oro al valor militare.

Anpi esclusa dalle celebrazioni del centenario di Puecher: "Una serata paradossale"

A criticare la serata organizzata dal Comune è stato il Movimento 5 Stelle per bocca del coordinatore provinciale, Raffaele Erba.

“Purtroppo durante la manifestazione siamo stati testimoni di diverse situazioni decisamente spiacevoli, prime tra tutte l’esclusione di Anpi a salire sul palco per poter intervenire nel ricordo di Puecher - queste le parole di Raffaele Erba, coordinatore provinciale Movimento 5 Stelle Como - I rappresentanti dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia sono stati di fatto esclusi dalle celebrazioni e non hanno avuto la possibilità di commemorare il partigiano erbese divenuto simbolo della resistenza del nostro territorio. Come Movimento 5 Stelle portiamo la nostra vicinanza all’ANPI, che rappresenta la memoria della resistenza e che non meritava di essere emarginata da una celebrazione così importante per la città di Erba. Durante la serata si sono registrare altre stonature. Dal palco è stato pronunciato un discorso che evocava le foibe decisamente poco inerente al nostro territorio e ai conti che dovremmo fare invece con il nostro passato e gli scenari di violenza subiti durante l’occupazione nazifascista. Lo stesso si può dire delle celebrazioni finali quando la banda ha intonato alcune parti del ‘O’ Surdato ‘nammurato’ dimenticandosi completamente dell’Inno di Mameli”.