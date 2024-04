Cento anni festeggiati col sindaco e il senatore Mario Monti

Festa con sorprese alla Rsa Fatebenefratelli per i 100 anni di Giovannina Bulgheroni: presenti il sindaco di Olgiate Comasco Simone Moretti e il senatore Mario Monti, ex presidente de Consiglio e parente della festeggiata.

I primi 100 anni di Giovannina

“Sabato è stata una bella giornata di festa assieme alla sua famiglia per dimostrarle affetto e ci sono stati regalati sorrisi”, così il primo cittadino olgiatese sottolinea le emozioni condivise in occasione del compleanno della centenaria olgiatese, ricoverata alla residenza per anziani di Solbiate con Cagno.

L’omaggio del Comune

Come da tradizione, il Comune di Olgiate Comasco omaggia i concittadini che compiono 100 anni. “Abbiamo questa bella usanza di fare arrivare fiori e biglietto ai nostri centenari e quando c'è un momento di festa li portiamo personalmente - spiega il sindaco Moretti - Anche e soprattutto, come sabato, per ringraziare i nostri nonni e nonne per aver costruito la nostra bella comunità olgiatese e che abbiamo il dovere di migliorare sempre. E poi sono le giornate come queste che ripagano di tante preoccupazioni e regalano ai sindaci di tutta Italia la possibilità di essere parte attiva delle proprie comunità ed essere vicini alle persone, ai propri concittadini, soprattutto per i diversamente giovani”.

La sorpresa del senatore Monti

Presente anche il senatore Monti. “E' stato un piacere poter scambiare due parole anche con il senatore Mario Monti, parente diretto della signora Giovannina”, aggiunge il sindaco Moretti, raccontando il significativo momento vissuto sabato..