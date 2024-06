Cento anni per "nonno" Luigi Beccalli: gli auguri del sindaco

Cento anni per Luigi Beccalli, di Tavernerio: l'uomo ha raggiunto il meraviglioso traguardo lo scorso 4 giugno. A portargli gli auguri della comunità è stato il sindaco Mirko Paulon.

Il suo segreto per arrivare a cento anni?

Come raccontato dal neocentenario, il suo segreto per raggiungere il secolo di vita è "un bicchiere di acqua appena alzati, vivere un giorno dopo l'altro senza premura e avere accanto mia moglie".

Originario di Castelleone, nella provincia di Cremona, è rimasto orfano di madre a 3 anni, ha vissuto in collegio fino ai 14 anni.

Dopo la guerra ha ripreso gli studi diplomandosi in arte e poi all'Accademia di Brera. Ha insegnato al collegio Gallio e alla scuola secondaria "G. Leopardi" di Como. Ha da sempre la passione per la pittura e, in particolare, per i ritratti.

A portargli gli omaggi dell'Amministrazione comunale e della cittadinanza è stato il primo cittadino Mirko Paulon, che gli ha fatto visita nei giorni scorsi.