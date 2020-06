L’Amministrazione comunale di Cantù ha stanziato la somma di 156mila euro a sostegno delle famiglie canturine, con lo scopo di coprire l’aumento delle tariffe settimanali d’iscrizione ai Centri Estivi rispetto allo scorso anno.

Centri estivi a Cantù costo invariato rispetto allo scorso anno: l’aumento delle tariffe lo paga il Comune

Un aumento determinato dalla necessità di adeguamenti strutturali e di una diminuzione del rapporto numerico tra bambini ed educatori o insegnanti a seguito dell’emergenza epidemiologica. Da ciò, la volontà di sostenere le famiglie già economicamente provate dal lockdown.Tariffe necessariamente incrementate, quindi, ma senza ripercussioni sui cittadini che potranno, anche quest’anno, accedere ai Centri Estivi canturini alle medesime tariffe dello scorso anno: in capo al Comune la differenza.

L’infanzia

L’impegno educativo non finisce qui. Complice l’emergenza sanitaria, Cantù ha riscoperto la sua vocazione all’infanzia: sono stati ben 15 i progetti presentati da enti e soggetti del Terzo Settore destinati all’accoglienza di minori durante il periodo estivo. Un’offerta che permetterà di accogliere in totale 500 bambini, a testimonianza della volontà di fare rete e valorizzare il territorio in una logica cooperativa e non autorizzativa. Tutti i progetti giunti in sede, infatti, sono stati attentamente vagliati e perfezionati, grazie alla collaborazione diretta tra ente pubblico e realtà organizzative.

“Per Ordinanza Regionale, da venerdì l’approvazione dei progetti educativi estivi per minori non è più in capo all’Amministrazione comunale, tuttavia si è scelto di

mantenere il governo della rete territoriale per poter garantire un’offerta differenziata e di qualità alle nostre famiglie. Centri Estivi a spiccata vocazione sportiva, a cui si aggiungono oratori, scuole materne paritarie e il Centro Estivo Comunale: famiglie e bambini troveranno un ampio catalago entro cui scegliere il servizio che più si adatta alle esigenze di orario e alle caratteristiche personali”, ha fatto sapere il Comune in una nota.