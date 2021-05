Centri estivi per bimbi e ragazzi in sei location

Centri estivi per bimbi e ragazzi: a Olgiate Comasco un articolato programma per soddisfare le esigenze delle famiglie.

Centri estivi, arriva “E… state a Olgiate”

Sinergia a più livelli, mettendo in campo un ricco ventaglio di proposte. “L’Amministrazione comunale di Olgiate Comasco – spiega il sindaco Simone Moretti – grazie al diretto coinvolgimento degli assessorati ai Servizi sociali, Cultura e Pubblica istruzione, Sport e Tempo libero e in stretta e proficua collaborazione con associazione genitori “La Lanterna”, Minibasket Olgiate, parrocchia, Pro Olgiate 1971 e Sportinsieme, ha lavorato seguendo la strada del gioco di squadra per proporre un calendario di proposte articolate e divertenti per tutti i gusti dal titolo “E… state a Olgiate”.Dopo un lungo anno di pandemia abbiamo valutato quanto fosse importante per le famiglie innanzitutto avere la certezza di far frequentare il centro e i camp estivi ai propri figli a Olgiate Comasco, valorizzando al tempo stesso il grande lavoro dei gruppi e delle associazioni già operanti tutto l’anno nel nostro Comune”.

Nuova formula a partire dai piccoli

Il primo cittadino sottolinea lo sforzo a livello di molteplici collaborazioni sul territorio. “Si tratta di una formula nuova e di carattere sperimentale per questo 2021. L’Amministrazione comunale, in accordo con le realtà succitate, gestirà solo il centro estivo per i bimbi (3-6 anni) della scuola dell’infanzia per tutto il mese di luglio e la prima settimana di agosto. Inoltre, metterà a disposizione gratuitamente tutti gli spazi disponibili sull’intero territorio comunale andando incontro alle proposte che i gruppi e le associazioni hanno fatto per i mesi di giugno, luglio e agosto. I gruppi e le associazioni olgiatesi si occuperanno dell’organizzazione e gestione diretta delle loro proposte, delle iscrizioni e del rispetto rigoroso delle normative antiCovid col patrocinio del Comune”.

Sei location

Sei i luoghi interessati dalle proposte per i mesi di giugno, luglio e agosto nella fascia oraria (al momento solo indicativa) dalle 7.30 alle 18. Scuola dell’infanzia in via Roncoroni per il centro estivo comunale (3-6 anni). Palestra di via Repubblica con il camp estivo “Koala Camp” dell’associazione Minibasket Olgiate. Palestra di via Tarchini con il camp estivo dell’associazione Sportisieme. Scuola primaria di via San Gerardo con il camp artistico dell’associazione genitori “La Lanterna”. Al centro sportivo “Mario Briccola” il Summer Camp dell’associazione Pro Olgiate 1971 (6-14 anni); Infine, oratorio (e scuola) di Somaino con il Grest gestito dalla parrocchia dei Santi Ippolito e Cassiano e dall’oratorio San Giovanni Bosco. “Inoltre, l’istituto comprensivo di Olgiate sta valutando la fattibilità di un’integrazione dell’offerta nell’ambito delle attività previste nel “Piano Estate 2021”. Seguiranno a breve ulteriori indicazioni e i dettagli operativi delle varie offerte”, conclude il sindaco.