Centri estivi, tante richieste ma tariffe schizzate alle stelle a causa delle regole anti-pandemia

Centri estivi stretti tra due “fuochi”: a Olgiate Comasco la richiesta da parte delle famiglie è significativa, ma i costi di iscrizione sono schizzati alle stelle a causa delle regole anti-pandemia.

Centri estivi, tariffe esorbitanti

Come pubblicato sabato 6 giugno dal Giornale di Olgiate, ben 280 famiglie hanno risposto al sondaggio del Comune olgiatese, veicolato con l’obiettivo di tarare l’interesse all’attivazione delle attività estive organizzate per bimbi e ragazzi. E fin qui tutto bene. Oggi, però, emerge l’altra faccia della medaglia: le cifre relative alle tariffe. Per iscriversi al mese di luglio il prezzo per la frequenza di un bimbo in età di scuola dell’infanzia è veramente alto: 700 euro. Cifra che scende a 400 euro per il periodo dall’1 al 17 luglio, ridimensionata a 300 euro dal 20 al 31 luglio. Per chi è in età di scuola primaria o secondaria, iscrizione a 650 euro per l’intero mese di luglio, 370 euro per il solo periodo dall’1 al 17 luglio oppure 280 euro per il solo periodo dal 20 al 31 luglio.

La spiegazione del sindaco

“Purtroppo, i costi risultano significativamente più elevati rispetto al passato – spiega il sindaco Simone Moretti – alla luce dei rapporti educatori/utenti imposti con ordinanza regionale n. 555/2020, sempre per l’emergenza Covid-19. Se infatti in passato il rapporto era di 1 educatore per 20 bimbi, ora è di 1 a 5 per la scuola dell’infanzia, 1 a 7 per la scuola primaria e di 1 a 10 per la scuola secondaria di primo grado. Ciò comporta un numero di educatori in alcuni casi addirittura quadruplicato con pesanti ripercussioni sui costi totali. Non sarà possibile effettuare iscrizioni per periodi diversi da quelli indicati sopra, né richiedere successivamente l’iscrizione ulteriore per la seconda quindicina, in quanto i gruppi dovranno rimanere sempre gli stessi e senza contatti fra loro”.

Costi elevati malgrado anche il Comune garantisca risorse straordinarie

Al Comune non è stato possibile confermare la consueta riduzione in caso di iscrizione di più fratelli/sorelle. E i costi di iscrizione restano impressionanti, malgrado il Comune copra una parte significativa delle spese per i centri estivi. “Se già in passato il Comune interveniva per circa 30.000,00 annui con propri fondi alle spese dei centri estivi, in considerazione di quanto evidenziato, per l’anno 2020 prevede di incrementare la dotazione sino a circa 130.000 euro“. Da qui l’invito del primo cittadino a utilizzare ulteriori opportunità di sostegno economico. “Si richiama l’attenzione dei genitori sul contributo stabilito dal Governo per gli utenti dei centri estivi, contributo erogato dall’Inps”.

Iscrizioni e graduatoria

Le iscrizioni saranno possibili dal 12 giugno al 22 giugno, collegandosi al link reperibile anche in home page del sito comunale, “Iscrizione servizi scolastici”. Solo per comprovate difficoltà o mancanza di strumenti informatici, l’iscrizione può essere effettuata richiedendo un appuntamento allo 031-994627 (dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 12). “Non è previsto in questa fase il pagamento della quota succitata, in quanto in caso di iscrizioni eccedenti i limiti sopra esposti, il Comune si vedrà costretto a redigere una graduatoria di ammissione. Non verrà preso in considerazione l’ordine di presentazione delle iscrizioni”, chiosa Moretti.