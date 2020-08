Il “Sollievo” di Lurate Caccivio ancora fermo al palo: raccolta firme contro la parrocchia per la decisione di stoppare il centro diurno.

Centro diurno “sfrattato”: petizione contro la parrocchia

Non si è ancora sbloccata la situazione che vede contrapposta, da una parte, la parrocchia di Caccivio e, dall’altra, l’associazione “Serendipity” che, per un anno e mezzo, ha gestito il servizio rivolto agli anziani. Dopo il lockdown di marzo e la conseguente chiusura, infatti, il centro diurno non ha più riaperto i battenti. Oggetto del contendere la bozza del contratto di affitto e la decisione della parrocchia di non concedere più i locali al sodalizio.

