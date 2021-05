Una bella novità nell’estate 2021: sono aperte le iscrizioni al primo campo estivo dedicato ai bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni organizzato dal parco Spina Verde in collaborazione con Slow Lake Como.

Centro estivo al Parco Spina Verde: tutto quello che c’è da sapere

E’ una novità nel panorama dell’offerta estiva per bambini e ragazzi, le attività sono tantissime e un po’ particolari, vertono sia sul tema della sopravvivenza, sia su quello del fare a regola d’arte tante cose, anche di natura artistica. Tutte le attività si svolgeranno nel parco Spina Verde, dalle 7.45 alle 17.30 dal lunedì al venerdì. Le iscrizioni sono già aperte per le due settimane di attività: dal 26 al 30 luglio e dal 6 al 10 settembre. Una bella novità dopo un anno tra didattica a distanza, niente sport e tante restrizioni.

Libertà, collaborazione e condivisione sono i principi cardine delle attività ludico/educative proposte dal centro estivo. Dopo tante ore davanti al computer e le restrizioni per la pandemia lo stare nel verde aiuta bambini e ragazzi di tutte le età a rapportarsi tra loro e con l’ambiente naturale. Aria aperta, avventura, divertimento e tante piccole competenze per imparare a conoscere, capire e vivere le bellezze del parco. Gli animatori sono guide professioniste del Parco con competenze naturalistiche ed educative ma non mancheranno collaborazioni con tanti artisti del territorio.

I bambini potranno imparare a fare la pasta fresca usando solo acqua e farina, a riconoscere piante edibili e medicinali, a fare una fasciatura e a costruire una barella con i nodi appresi, oltre che basi del primo soccorso in collaborazione con Croce Rossa san Fermo della Battaglia. Ma anche pittura en plein air con colori naturali, la costruzione di un erbario, la lavorazione artistica del legno in collaborazione con Associazione La Maschera di Schignano e ancora imparare a fare il miele in collaborazione con Azienda Agricola Apipoli.

Ecco il link con tutti i dettagli:

https://bit.ly/33R4oZp