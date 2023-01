Centro raccolta rifiuti chiuso per quattro mesi a Guanzate

Centro raccolta rifiuti chiuso per quattro mesi: l'Amministrazione corre ai ripari con un'area provvisoria dove conferire il materiale di scarto.

Centro raccolta rifiuti chiuso: ecco cosa cambia

Per quattro mesi non sarà più possibile accedere all'ecocentro di via Innocenzo XI perché verranno effettuati dei lavori di adeguamento normativo. Da domani, sabato 7 gennaio, verrà appositamente allestita un’area nel parcheggio di via Bancora e Rimoldi, angolo via Isonzo, per consentire il conferimento delle frazioni indicate nei giorni del calendario. Più precisamente, sarà possibile conferire verde e ingombranti ogni sabato di gennaio, febbraio, marzo e aprile dalle 8 alle 12. Olii esausti, vernici e batterie, invece, il 16 febbraio e il 13 aprile, sempre dalle 8 alle 20.