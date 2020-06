Centro ricreativo a Erba aperto a 290 bambini: informazioni su graduatorie e costi

La Giunta comunale su proposta dell’Assessore ai servizi sociali Erica Rivolta ha deliberato ieri, venerdì 5 giugno 2020, in chiusura di mattinata di rimodulare, sulla base delle linee guida in vigore la progettazione del Centro Ricreativo Estivo del Comune di Erba, ampliandola.

Centro ricreativo a Erba aperto a 290 bambini

“Il Centro ricreativo estivo sarà aperto per 6 settimane dal 29 giugno al 7 agosto e accoglierà al massimo 290 bambini e bambine erbesi nei plessi di Bindella, Arcellasco, Crevenna e in quello di via Battisti”. Con queste parole l’assessore ai servizi sociali Erica Rivolta annuncia le novità del centro estivo “le famiglie hanno bisogno nella fase 2 di ricominciare una vita normale, di rientrare al lavoro e i bambini di tornare al centro estivo dopo aver sperimentato, spesso subito, la didattica a distanza per la prosecuzione dell’anno scolastico. Poter socializzare di nuovo seppur in piccoli gruppi e rispettando le misure di sicurezza e prudenza sarà importantissimo e costituirà anche una sorta prova generale per il prossimo anno scolastico”.

I dettagli

– Gruppo infanzia scuola di Bindella e Crevenna (rapporto educativo 1:5) fascia da 3 – 5 anni

Fino ad un massimo di n. 40 posti a tempo pieno

Fino ad un massimo di n. 25 posti part time mattino

Fino ad un massimo di n. 25 posti part time pomeriggio

– Gruppo primaria scuola di via Battisti e di Crevenna (rapporto educativo 1:7) fascia da 6 – 11 anni

Fino ad un massimo di n. 70 posti a tempo pieno

Fino ad un massimo di n. 35 posti part time mattino

Fino ad un massimo di n. 35 posti part time pomeriggio

– Gruppo secondaria di primo grado scuola di Arcellasco (rapporto educativo 1:10) fascia da 12 – 14 anni

fino ad un massimo di n. 60 posti part time pomeriggio

Le tariffe

Modulo a tempo pieno

➢ FREQUENZA DI 6 SETTIMANE

• famiglie residenti ​€.600,00

• famiglie residenti dal secondo fratello in poi pari a una riduzione del 20% ​€. 480,00

oltre al pagamento dei buoni mensa secondo la metodologia ed i criteri stabiliti dall’Ufficio Pubblica Istruzione.

➢ FREQUENZA BISETTIMANALE

• famiglie residenti ​€.200,00

• famiglie residenti dal secondo fratello in poi pari a una riduzione del 20%​€. 160,00

oltre al pagamento dei buoni mensa secondo la metodologia ed i criteri stabiliti dall’Ufficio Pubblica Istruzione.

Modulo part time mattino o pomeriggio

➢ FREQUENZA DI 6 SETTIMANE

• famiglie residenti ​€.300,00

• famiglie residenti dal secondo fratello in poi pari a una riduzione del 20% ​€. 240,00

➢ FREQUENZA BISETTIMANALE

• famiglie residenti ​​€.100,00

• famiglie residenti dal secondo fratello in poi pari a una riduzione del 20%​€. 80,00

Le graduatorie

Le domande di iscrizioni saranno inserite in graduatorie per l’accesso al Centro Ricreativo Estivo secondo i seguenti criteri:

▪ Verranno stilate distinte graduatorie fra i 3 livelli educativi: una per il gruppo “infanzia”, una per il gruppo “primaria” e una per il gruppo “secondaria”,

▪ le graduatorie dei gruppi “infanzia” e “primaria” saranno a loro volta distinte fra iscrizioni a tempo pieno, iscrizioni part time mattino e iscrizioni part time pomeriggio,

▪ le graduatorie saranno ordinate sommando i seguenti punteggi:

• minori residenti con entrambi i genitori o l’unico genitore che lavorano​punti 10

• minori residenti con un solo genitore che lavora,​punti 5

• minori con certificazione di disabilità;​punti 3

• minori con altro fratello / sorella iscritto;​punti 2

dando atto che a parità di punteggio le domande saranno ordinate secondo l’ordine cronologico di presentazione,

▪ saranno inseriti al di fuori delle graduatorie minori con relazione del servizio sociale.

Per il tempo pieno il costo del buono pasto sarà massimo di 4,75 € o verrà calcolato in base all’ISEE.

Le famiglie che hanno diritto al bonus baby sitter potranno utilizzarlo per il centro estivo.

“Un lavoro non facile”

“L’offerta così modulata ha cercato di sostenere le famiglie e permettere al maggior numero di bambini di frequentare il centro estivo. Non è stato facile trovare la quadra di fronte a tanta confusione normativa, agli annunci del Governo in televisione prima che fossero definitivi i testi dei decreti e con tempi tanto incerti sulla possibilità e sulle modalità di riapertura e sulla copertura dei costi. Gli uffici sono riusciti a fare un ottimo lavoro, ringrazio in particolare Daniele Fabbrocino, Barbara Proserpio e lo staff. Grazie ad Aldia Cooperativa Sociale di Pavia che ha curato la co progettazione e come gli anni scorsi gestirà il centro estivo, infine ringrazio anche Elena Flamini e Claudia Billitteri, le mamme che hanno raccolto le istanze delle famiglie e con le quali abbiamo interloquito proficuamente”, ha concluso l’assessore.

L’iscrizione

Tra qualche giorno sarà approntata sul sito del Comune di Erba la modalità per l’iscrizione online che resterà aperta per una settimana e alla quale seguirà la valutazione di tutte le domande secondo i criteri stabiliti e l’ordine cronologico di presentazione.