Centro sportivo Lambrone di Erba pronto a riaprire: “Possibile la richiesta di prenotazione e biglietti a ore”

Il Centro sportivo Snef Lambrone è pronto a partire: mancano gli ultimi dettagli per rispettare tutte le disposizioni per prevenire i contagi da coronavirus poi il centro riaprirà al pubblico, ovviamente con delle limitazioni per la sicurezza di tutti.

Centro sportivo Lambrone di Erba pronto a riaprire

Proprio lunedì, 1 giugno, riaprirà la segreteria che si potrà contattare per via telefonica per informazioni e per il recupero degli abbonamenti sottoscritti prima dell’emergenza sanitaria. Poi, forse già il prossimo week end, il centro potrebbe riaprire le porte all’utenza.

“Stiamo valutando la soluzione migliore per garantire il servizio, soprattutto quello delle vasche esterne perché sappiamo che molta gente quest’anno non andrà in vacanza – spiega Angelo Gnerre, gestore del centro – Stiamo pensando a due opzioni: una sarà la prenotazione via web con fasce orarie e l’altro metodo sarebbero biglietti di ingresso sempre a ore, per garantire a più persone di usufruire dello spazio”.

