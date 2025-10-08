Centro tennistico di via Malvisino: sentenza d’Appello favorevole al Comune

Caso centro tennistico di via Malvisino, altra sentenza a favore del Comune di Olgiate Comasco.

La vertenza

Vicenda delicata, che ha visto contrapposti il Comune e l’ultimo gestore del centro sportivo di via Malvisino. Nel mese di giugno del 2022 la decisione di Palazzo Volta di rescindere la convenzione tra le parti, contestando a Tennis Invictus una serie di inadempienze. La convenzione venne sottoscritta il 13 novembre 2012, puntualizzando la durata di 15 anni. Scadenza fissata per il 12 novembre 2027. Ma, appunto ormai più di tre anni fa, dopo mesi di sopralluoghi e valutazioni, la decisione del Comune e la scelta dell’ex gestore di resistere e

La sentenza della Corte d’Appello

Dopo la sentenza favorevole al Comune, del febbraio dello scorso anno, si attendeva il pronunciamento sul ricorso in Appello da parte dell’ex gestore. Appello conclusosi con sentenza favorevole al Comune: “La Corte d’Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello proposto da Asd Tennis Invictus e per l’effetto conferma la sentenza impugnata del tribunale di Como n. 76/2025 del 04.02.2025″.

L’epilogo dopo anni di struttura ferma

La Corte d’Appello condanna l’appellante al pagamento in favore del Comune di Olgiate Comasco delle spese del grado, che liquida in 9.900 euro, oltre spese generali e oneri di legge. Soddisfatto su tutta la linea il sindaco Simone Moretti: “Confermata la sentenza di primo grado e la corretta linea adorata con la rescissione del contratto a seguito di inadempienze gravi e una gestione non certo ottimale del centro tennis. Il Comune ha effettivamente in questo momento storico più cause aperte, ma non certo per divertimento o gettare al vento preziose risorse economiche ma per difendere gli interessi della pubblica amministrazione e della cittadinanza. E qualche volta (spesso ultimamente)… vince”.

Il futuro

Idee chiare su come rimettere in moto il centro sportivo di via Malvisino. “Sulla base dell’articolo 5 del decreto legge sul riordino degli impianti sportivi – puntualizza il primo cittadino – abbiamo emesso un avviso per comunicare alle associazioni-società sportive la possibilità di presentare al Comune un progetto preliminare di riqualificazione e gestione del centro tennis di via Malvisino, accompagnato da un piano di fattibilità economico-finanziaria sostenibile. Diamo tempo fino al 30 novembre agli interessati di presentare le loro proposte. In mancanza di riscontro procederemo con una manifestazione di interesse rivolta al mercato”.