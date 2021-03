Centro vaccinale, iniziati i lavori di montaggio della tensostruttura

Sono iniziati oggi, lunedì 8 marzo, i lavori per il centro vaccinale contro il coronavirus. Da questa mattina gli operai sono al lavoro per la posa della tensostruttura che dovrà ospitare medici e infermieri.

Centro vaccinale, al via la posa della tensostruttura

In piazza Alpini, proprio di fronte alla sede della Pro loco, che in parte verrà utilizzata dai medici e dagli infermieri, si è cominciata a intravedere la tensostruttura destinata a diventare il nuovo hub vaccinale dell’Olgiatese. Operai al lavoro da questa mattina per l’installazione del tendone, ampio 600mq, sotto il quale prenderà il via la battaglia al coronavirus tramite le somministrazioni di massa. Ed è stata proprio l’Amministrazione del sindaco Anna Gargano a farsi avanti proponendo l’utilizzo della struttura e degli spazi, in accordo con i Comuni limitrofi che, comunque, forniranno supporto per la logistica.

I numeri dell’hub cacciviese

L’intera gestione dell’hub di Lurate Caccivio sarà in mano alla cooperativa “Medici Insubria” presieduta da Gianni Clerici. In totale saranno un centinaio i professionisti che, su turni, somministreranno le dosi di vaccino alla popolazione. Stando alle prime informazioni le linee saranno almeno cinque, ma potrebbero crescere fino a sette e garantiranno una copertura di sette giorni su sette per un massimo di 12 ore al giorno. Ovviamente tutto questo in base ala fornitura dei vaccini. La capacità erogati avrà una forbice compresa tra 600 e mille. L’area scelta, dove ha anche sede il mercato settimanale, ha disposizione circa 250 posti auto.