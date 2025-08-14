Cerca di strangolare la madre, denunciato un 24enne

L'ha colpita con calci e pugni all'interno della loro abitazione

Cantù
Pubblicato:

Un episodio di violenza domestica

Reato di maltrattamenti in famiglia

I Carabinieri della Stazione di Cantù hanno denunciato alla Procura di Como un uomo per il reato di maltrattamenti in famiglia, a seguito di un episodio di violenza domestica avvenuto lo scorso 8 agosto.
Si tratta di un 24enne di Cantù, segnalato all’Autorità Giudiziaria dopo aver aggredito la madre di 48 anni che viveva con lui.

Era in evidente stato di ubriachezza

Quello accaduto l'8 agosto non è che l'episodio più recente, che ha visto il giovane, in stato di ubriachezza, tentare di strangolare la madre per poi colpirla con calci e pugni all'interno della loro abitazione.
Proprio la donna, però, ha riferito ai militari di aver subito in passato altre aggressioni da parte del figlio.

