Cercano di recuperare il cane: due persone finiscono in una scarpata

E' accaduto nel primissimo pomeriggio di oggi

Le urla hanno attirato l'attenzione dei passanti

Un quarto d'ora prima delle 14 di oggi, mercoledì 7 febbraio, i soccorsi sono stati allertati per due giovani che sono finiti in una scarpata, lungo il sentiero che porta alla fonte Gajum, a Canzo. In località Ceppo Rosso, i due escursionisti stranieri stavano cercando di recuperare il loro cane che era caduto lungo la parete scoscesa. Nel tentativo di prenderlo sono finiti entrambi nel dirupo. Sono state le loro urla ad attirare l'attenzione dei passanti che hanno così allertato il "112".

Sul posto anche il nucleo Saf dei Vigili del fuoco

Imponente il dispiegamento di forze per il recupero dei due giovani e del loro cane. Sul posto si sono immediatamente portati i Vigili del fuoco del distaccamento di Canzo, i Saf (nucleo Speleo Alpino Fluviale) del comando di Como, il personale 118 e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. E' intervenuto anche l'elisoccorso.