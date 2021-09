Cercansi volontari per la Giornata del Verde pulito: l'invito del Comune di Olgiate Comasco per domenica 26 settembre, con ritrovo alle 8.30 sul piazzale del mercato.

Cercansi volontari, ecco come partecipare

L'obiettivo è quello di coinvolgere, in sicurezza, quante più persone possibile. E per organizzare al meglio le attività è necessario iscriversi per tempo. Al fine di garantire a tutti i partecipanti la copertura assicurativa, il Comune chiede di inviare l'adesione all'indirizzo email: patrimonioambiente@comune.olgiate-comasco.co.it entro la scadenza di giovedì 23 settembre. Per i minori e i gruppi composti da minorenni è richiesta tassativamente la presenza di almeno un genitore in qualità di responsabile.

L'impegno dei Comuni, del Parco del Lura e del Plis

Le attività in calendario sono organizzate dal Parco Lura e dal Plis Sorgenti del torrente Lura. Il Comune di Olgiate Comasco fa parte, appunto, del Plis. "C'è anche il coinvolgimento dell'istituto comprensivo - spiega l'assessore Flavio Boninsegna - Per tutti i cittadini interessati a partecipare è importante rispettare la data per l'invio della propria adesione".