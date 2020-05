Cerimonie funebri nelle Comunità pastorali canturine: misurazione temperatura all’ingresso dei cimiteri e alla tumolazione presenti soli parenti stretti

Le disposizione governative consentono per questa “Fase2” la celebrazione dei funerali secondo regole precise che tutti, in spirito di responsabilità, siamo chiamati ad osservare scrupolosamente. Le Comunità Pastorali canturine, San Vincenzo e Madonna delle Grazie, hanno condiviso un vademecum di regole da seguire per le celebrazioni dei funerali.

Cerimonie funebri nelle Comunità pastorali canturine: il vademecum

Da oggi, lunedì 4 maggio, “sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro” (DPCM del 26 aprile 2020 art. 1 c. 1 lett. i)”.

Le indicazioni pratiche:

La celebrazione del funerale si svolgerà presso il cimitero senza la S. Messa che verrà celebrata al termine delle restrizioni;

Alla celebrazione delle esequie potranno presenziare massimo quindici persone invitate dalla famiglia del defunto;

Coloro che partecipano alle esequie dovranno indossare le mascherine;

All’ingresso del Cimitero, un addetto prenderà la temperatura corporea attraverso un termometro digitale o un termo-scanner. Pertanto, non sarà consentito l’accesso a chi risulti avere una temperatura corporea superiore ai 37,5°C, o che manifesti sintomi influenzali;

Non potranno partecipare alle celebrazioni esequiali coloro che sono stati a contatto con persone positive a SARS-COV-2 nei giorni precedenti;

Le autorità hanno la facoltà di eseguire controlli sul rispetto delle norme prima o dopo la celebrazione;

L’ingresso e l’uscita dal luogo della celebrazione avverrà rispettando le distanze di sicurezza;

I posti da occupare saranno debitamente contrassegnati per garantire il rispetto della distanza stabilita;

Al momento della tumulazione parteciperanno solo i parenti più stretti mantenendo sempre la distanza prevista dalla normativa. La data e l’orario della celebrazione esequiale nei cimiteri della città di Cantù saranno concordati preventivamente con le Autorità comunali.