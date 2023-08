Cermenate, a fuoco baita in legno e magazzino: maximobilitazione di Vigili del fuoco.

Cermenate, a fuoco baita in legno e magazzino: maximobilitazione di Vigili del fuoco

Poco dopo le 14.30 di oggi pomeriggio, giovedì 24 agosto 2023, una densa nube di fumo nero si è stagliata verso il cielo azzurro nel territorio di Cermenate. Da quanto è stato possibile ricostruire finora, ma le operazioni di soccorso sono ancora in corso, una baita in legno adibita per il ricovero di mezzi agricoli e un magazzino adiacente la struttura in via Repubblica 3 a Cermenate hanno preso fuoco per cause ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri.

Immediata la chiamata ai Vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti in forze con 6 squadre dai distaccamenti di Lomazzo e Cantù, oltre che dal comando di Como. Ben presto gli operatori hanno messo sotto controllo le fiamme, ma le operazioni di spegnimento sono ancora in corso per impedire la propagazione a una abitazione vicina e il coinvolgimento di alcune bombole di gas.