Necessario l'intervento dei Vigili del fuoco ieri sera, lunedì 20 febbraio 2023, a Cermenate dove una baracca all'interno del parco del Lura ha preso fuoco per cause non note.

Cermenate: baracca prende fuoco nel parco del Lura

Intorno alle 22 di ieri sera nel parco del Lura, più precisamente nella zona a cui si accede dalla via Grigna a Cermenate, si è verificato un incendio con una baracca che ha preso fuoco. Sul posto sono accorse due squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Lomazzo.

Fortunatamente non si segnalano feriti, ma sono ancora in corso le indagini delle forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'evento.