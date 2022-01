nella notte

Intervento dei Vigili del Fuoco di Lomazzo.

Cermenate, finisce con un palo con l'auto.

Grande paura nella serata di ieri, lunedì 24 gennaio 2022, in via Europa Unita a Cermenate. Un'auto infatti, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine è finita contro un palo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lomazzo che hanno aiutato il conducente ferito e lo hanno affidato alle cure del 118.