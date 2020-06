Cermenate ha la sua capsula del tempo: nel 2070 i cittadini riscopriranno il Covid da testimonianze dirette FOTO

La comunità di Cermenate si ritrova dopo le difficoltà e le restrizioni imposte dalla pandemia del coronavirus. E lo fa in modo speciale.

Cermenate ha la sua capsula del tempo

Questa mattina infatti, nel parco di Villa Clerici, è stata inaugurata la capsula del tempo che raccoglierà disegni, foto, pensieri, scritti dei cittadini di Cermenate sul periodo del lockdown. La capsula, una volta chiusa, verrà sotterrata e saranno i cermenatesi del 2070 ad aprirla per scoprire da testimonianze dirette cosa hanno significato questi mesi per il paese. Fino al 30 settembre la capsula sarà in Comune e tutti potranno inserire un oggetto.

L’amministrazione Comunale guidata dal sindaco Luciano Pizzutto ha anche consegnato le benemerenze civiche e il proprio ringraziamento pubblico alle associazioni e alle società che ha lavorato durante l’emergenza coronavirus.